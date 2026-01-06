EQS-News: Jackery / Schlagwort(e): Produkteinführung

CES 2026: Jackery zeigt Solar-Pavillon und neue Powerstations als Energie-Backup fürs Zuhause



06.01.2026 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DÜSSELDORF, Germany, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Jackery präsentiert vom 6. bis 9. Januar auf der CES 2026 in Las Vegas an Stand 9815 in der North Hall seine neuesten Innovationen für saubere, mobile und häusliche Energieversorgung. Im Mittelpunkt steht der neue Jackery Solar Gazebo, ein schicker Gartenpavillon mit integrierten Solarmodulen. In Kombination mit dem HomePower 2000 Ultra - dem Plug&Play Balkonkraftwerkspeicher mit Wechselrichter von Jackery - fungiert er als Photovoltaikanlage und spendet zeitgleich Schatten. Solar Gazebo: Schicke Terrassenbeschattung mit integrierter Solarenergie Mit dem Jackery Solar Gazebo erweitert Jackery sein Portfolio um eine praktische Solaranlage, die Sonnen- und Wetterschutz mit grüner Stromerzeugung in einem durchdachten Gesamtsystem verbindet. Das Konzept vereint Ästhetik und Alltagstauglichkeit: Auf dem Dach integrierte Solarmodule liefern eine PV-Leistung von insgesamt 2.000 Watt und ermöglichen unter optimalen Bedingungen eine Stromerzeugung von bis zu 10 kWh pro Tag. Eingesetzt werden 100-Watt-Industrie-PV-Module mit einem Wirkungsgrad von 24 Prozent. Die Konstruktion ist wind-, regen- und schneefest und folgt hohen Qualitätsstandards. Für die Stromnutzung sind versenkte Steckdosen mit Schutzabdeckung (IP65) vorgesehen. Die Abmessungen liegen bei 4,5 m × 3 m × 2,7 m, das Gewicht bei 350 kg. In Kombination mit dem E5000 Plus (für die USA), dem HomePower 2000 Ultra (in Europa) oder einem vergleichbaren Gerät fungiert der Jackery Solar Gazebo als Solaranlage mit Speicher für Haushalte, die beispielsweise über einen Garten aber nicht über einen Balkon verfügen oder dieser ungünstig ausgerichtet ist. HomePower Series als Energie-Backup Neben dem Solar Gazebo zeigt Jackery auf der CES 2026 außerdem die neue HomePower Serie als langlebige und flexible Energie-Backup-Lösung. Das Portfolio umfasst drei Modelle an leistungsstarken Powerstations mit hoher LiFePO4-Akku-Kapazität: HomePower 5000 Plus, HomePower 3600 Plus und HomePower 3000. Als skalierbare, flexible und langlebige Lösungen mit 3, 3,6 oder 5 kWh und vielfältigen Anschlüssen sind die neuen Kraftpakete auf unterschiedliche Haushaltsbedürfnisse und Budgets zur Versorgung von Haushalten bei Stromausfällen ausgelegt. Diese Produktlinie ist zunächst nur auf dem US-Markt verfügbar. Pressekontakt: Nadine Konstanty

PR KONSTANT

Tel.: +49 211 73063360

Mail: nadine@konstant.de Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2854546/Jackery_CES.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2854547/Jackery.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ces-2026-jackery-zeigt-solar-pavillon-und-neue-powerstations-als-energie-backup-furs-zuhause-302652983.html



06.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News