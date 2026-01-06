EQS-News: Nordic Semiconductor / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Nordic Semiconductor vereinfacht Edge-KI für Milliarden von IoT-Geräten



06.01.2026 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Neue SoC-Serie nRF54L mit NPU und Nordic Edge AI Lab machen On-Device-Intelligenz leicht zugänglich und äußerst energieeffizient LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, Anbieter funkbasierter, stromsparender Lösungen für die Datenanbindung, bringt KI in kleinste batteriebetriebene IoT-Geräte. Mit einer führenden, äußerst stromsparenden Edge-KI-Lösung beschleunigt Nordic die Einführung neuer Geräte mit integrierter Edge-KI, die Energieeffizienz mit hoher Benutzerfreundlichkeit für Entwickler kombinieren. nRF54LM20B - neuer Funk-SoC mit sehr niedrigem Stromverbrauch und großem Speicher mit Axon NPU

- neuer Funk-SoC mit sehr niedrigem Stromverbrauch und großem Speicher mit Axon NPU Kundenspezifische Neuton-Modelle - hochkompakte Edge-KI-Modelle

- hochkompakte Edge-KI-Modelle Nordic Edge AI Lab - Entwicklungstool, das die Entwicklung von Edge-KI vereinfacht und beschleunigt Vegard Wollan, CEO von Nordic Semiconductor: "KI-Fabriken trainieren Intelligenz, Nordic setzt sie ein - direkt auf dem Gerät, am Netzwerkrand, also dort, wo alles stattfindet. Edge-KI ist nicht länger optional - es ist der einzige Weg, um Sicherheit, Datenschutz und Nachhaltigkeit in großem Umfang zu gewährleisten. Unsere Edge-KI-Lösung ermöglicht Entscheidungen in Millisekunden ohne Roundtrip-Latenz zur Cloud, gewährleistet Compliance durch lokale Verarbeitung und sorgt für eine erheblich längere Akkulaufzeit für Milliarden vernetzter Geräte. Dies ist der neue Standard für äußerst stromsparende Edge-KI - und Nordic definiert ihn mit." nRF54LM20B der nächsten Generation mit Axon NPU Im Jahr 2023 erwarb Nordic Atlazo und deren Axon-Technologie. Der SoC nRF54LM20B ist das erste Mitglied der nRF54L-Serie mit großem Speicher und integriert die Axon Neural Processing Unit (NPU). Dieser effiziente KI-Hardwarebeschleuniger beschleunigt anspruchsvolle Edge-KI-Workloads. Axon bietet eine bis zu 7-mal höhere Leistungsfähigkeit und eine bis zu 8-mal höhere Energieeffizienz im Vergleich zu anderen Lösungen für Aufgaben wie Klangklassifizierung, Keyword-Spotting und bildbasierte Erkennung. Der nRF54LM20B kombiniert die Axon NPU mit 2 MB NVM, 512 KB RAM, einen 128 MHz Arm Cortex-M33 plus RISC-V-Coprozessor, Highspeed-USB, bis zu 66 GPIOs und das stromsparende 2,4-GHz-Funkmodul der vierten Generation von Nordic. Dieses unterstützt Bluetooth LE, Bluetooth Channel Sounding, Matter over Thread und mehr. Führende kleine Neuton-Edge-KI-Modelle Die Neuton-Modelle sind sehr kleine, CPU-gesteuerte Edge-KI-Modelle, die weniger als 5 KB groß und bis zu 10-mal kleiner, schneller und effizienter sind als andere CPU-basierte Modelle. Das Nordic Edge AI Lab unterstützt Entwickler, benutzerdefinierte Neuton-Modelle zu erstellen. Damit lassen sich Anomalien, Aktivitäten und Gesten erkennen sowie die Biometrie etc. überwachen. Damit stehen datenschutzkonforme Echtzeit-Informationen mit minimalem Akkuverbrauch und begrenztem Speicher bereit, ohne von der Cloud abhängig zu sein. Edge-KI wird zu einem natürlichen Bestandteil jedes neuen Produktdesigns Mit dem Nordic Edge AI Lab und den Neuton-Modellen wird Intelligenz einfach vom Konzept zur Realität. Ein Beispiel: Ein globaler Anbieter von Lieferkettenlösungen hat seine intelligenten Tracker einfach mit im Nordic Edge AI Lab erstellten KI-Modellen aufgerüstet. Dadurch können reale Handhabungsereignisse wie Stöße, Erschütterungen und Transporte direkt auf einem SoC der Serie nRF54L erkannt werden. Durch die nRF Cloud Lifecycle Services von Nordic konnten diese KI-gestützten Erkenntnisse ohne Betriebsunterbrechungen auf die gesamte Flotte übertragen werden. Oyvind Strom, Executive Vice President der Short-Range Business Unit bei Nordic Semiconductor: "Mit dem Nordic Edge AI Lab, den Neuton-Modellen und der Axon NPU machen wir fortschrittliche On-Device-KI für jeden Entwickler von Embedded-Systemen praktikabel. Einfachheit, schnell vorankommen und hohe Leistungsfähigkeit, um eine Skalierung von Wearables bis hin zu industriellen Sensoren zu ermöglichen - unsere Ultra-Low-Power-Hardwarelösungen machen es möglich." Da Intelligenz zunehmend an den Netzwerkrand verlagert wird, wächst der Bedarf an Over-the-Air-/OTA-Management und umfassender Beobachtbarkeit (Observability). Gleichzeitig bleiben Cloud-basierte Lifecycle-Services für das Gerätemanagement, Embedded Observability und Standortdienste von entscheidender Bedeutung. Hersteller benötigen zunehmend kontinuierliche Einblicke in die Geräteleistung - um Produkte in Echtzeit zu verbessern, und um wachsende behördliche und kundenspezifische Anforderungen zu erfüllen. Die Verwendung von Daten aus eingesetzten Geräten verbessert Funktionen und optimiert die Leistungsfähigkeit, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen. So wird sichergestellt, dass vernetzte Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus sicher und effizient weiterentwickelt werden können. Verfügbarkeit Nordic Edge AI Lab und kundenspezifische Neuton-Modelle sind ab sofort für die Funk-SoCs der Serie nRF54 und die Mobilfunk-IoT-SiP-Module von Nordic verfügbar. Der SoC nRF54LM20B mit Axon NPU wird derzeit als Muster an ausgewählte Kunden geliefert und wird Anfang Q2/2026 für die Entwicklung allgemein verfügbar sein. Für Muster wenden Sie sich an den Vertrieb von Nordic . Nordic auf der CES Erleben Sie Live-Demos der neuen stromsparenden Edge-KI-Lösungen von Nordic Semiconductor auf der CES 2026 am Stand 52039 in der Venetian Expo. Darüber hinaus können Besucher die Neuerungen von Nordic in den Bereichen Bluetooth Channel Sounding, Matter für Smart Home, Mobilfunk-IoT, NTN-/Satellitenanbindung, Cloud-Lifecycle-Services und mehr entdecken. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2854589/Nordic_Semiconductor.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2712720/Nordic_Semiconductor_Logo_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/nordic-semiconductor-vereinfacht-edge-ki-fur-milliarden-von-iot-geraten-302652913.html



06.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News