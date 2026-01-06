Die Strategy Holding hat erneut beim Bitcoin zugegriffen und profitiert aktuell sogar etwas von dessen Kurssteigerung. Doch trotz der Maßnahme bleiben die Probleme enorm. Neue Käufe Zum Start in das neue Jahr hat die Holding Strategy unter der Leitung von CEO Michael Saylor erneut massiv beim Bitcoin zugeschlagen. Konkret erwarb das Unternehmen 1.283 BTC zu einem mittleren Preis von 90.391 US$, was unter dem Strich einen Gesamtwert von 116 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
