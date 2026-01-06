Aktuell zieht der Silberpreis immer stärker an und bewegt sich in Richtung der Marke von 80 US$. Doch trotz des Höhenfluges warnen die Experten von J.P. Morgan nun davor, dass das Edelmetall heftig unter Druck geraten könnte. Sorge um einen Preisrutsch Die Investmentbank J.P. Morgan hat kürzlich vor einem deutlichen Rücksetzer bei Silber gewarnt. Die Analysten schrieben in einer Studie: Wir erwarten, dass in den kommenden zwei Wochen massive 13 % ...Den vollständigen Artikel lesen ...
