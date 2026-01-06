DJ EUREX/Bund-Future leichter - Inflationsdaten im Fokus

DOW JONES--Der Bund-Future tendiert am Dienstag im Verlauf leichter. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 11 Ticks auf 127,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,36 Prozent und das -tief bei 127,13 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.412 Kontrakte. Der Bobl-Future verliert 3 Ticks auf 116,05 Prozent. Am Anleihemarkt stehen vor allem die Verbraucherpreise aus Frankreich und Deutschland im Fokus.

Für Dezember signalisieren die Kraftstoffpreise nach Aussage der Helaba-Marktstrategen erneut einen nur mäßigen Preisdruck. Aufgrund eines kräftigen Basiseffektes dürfte die Jahresrate der Inflation zudem sinken. Auch in Frankreich sei der Preisauftrieb gedämpft. Die Jahresrate werde unverändert bei 0,9 Prozent erwartet und damit deutlich unterhalb des Zielniveaus der EZB. Im Hinblick auf die Zinssenkungserwartungen in der Eurozone dürften die Daten in der Tendenz zwar förderlich sein, mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus rechnen die Marktstrategen der Helaba auf absehbare Zeit aber nicht.

