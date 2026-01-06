PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Inflation Ende des vergangenen Jahres abgeschwächt. Im Dezember legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 0,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im November hatte sich die Teuerung noch stabil bei 0,8 Prozent gehalten. Im Monatsvergleich stiegen die französischen Verbraucherpreise um 0,1 Prozent.

In der zweitgrößten Eurozonen-Volkswirtschaft ist die Teuerung ungewöhnlich schwach. Erneut wurde die Inflation durch einen deutlichen Rückgang der Energiepreise im Jahresvergleich gebremst.

In Deutschland lag die Jahresrate nach HVPI-Standard zuletzt im November deutlich höher, bei 2,6 Prozent. Für Dezember wird am Markt eine Inflation von 2,2 Prozent erwartet.

Die Preisdaten für die Eurozone werden am Mittwoch veröffentlicht. Von Bloomberg befragte Analysten erwarten einen Rückgang der Rate auf 2,0 Prozent, von 2,1 Prozent im November. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die Eurozone mittelfristig eine Rate von zwei Prozent an./jkr/mis