Chinas größtes City-Trail-Rennen begrüßt fast 6.000 Läuferinnen und Läufer

Bildunterschrift: 2025 Kailas FUGA Shenzhen 100 Mountain Trail

SHENZHEN, China, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der 2025 Kailas FUGA Shenzhen 100 Mountain Trail und der TORX CHN 100 verzeichneten neue Streckenrekorde in der bisher größten und schnellsten Ausgabe des Rennens seit seiner Einführung im Jahr 2023. In diesem Jahr hießen die Veranstalter 191 Spitzenathletinnen und -athleten sowie 5.893 Läuferinnen und Läufer aus über 20 verschiedenen Ländern willkommen. Kailas FUGA hatte mit 20 Teilnehmenden die größte Anzahl an Elite-Läuferinnen und -Läufern, die um die Spitzenplätze kämpften. Das atemberaubende Küstenpanorama und die einzigartige Mischung aus Dschungel- und urbanen Trails üben eine besondere Anziehungskraft auf internationale Athletinnen und Athleten aus, die nach neuen Erfahrungen suchen. Das Highlight der Strecke ist der Anstieg zum legendären Wutong Mountain, der mit fast 1.000 m der höchste Gipfel in Shenzhen ist. Das Rennen umfasste insgesamt sechs Distanzen: 168 km (10.600 Hm), 100 km (7.100 Hm), 60 km (4.300 Hm), 35 km (2.500 Hm) sowie zwei Kategorien über 10 km.

Die von Letour Sports organisierte Shenzhen 100 hat sich in Bezug auf Management, Streckenführung und Rennerlebnis als eines der wichtigsten Rennen in China etabliert. CHEN Wei, Race Marketing Manager bei Kailas FUGA, sagte: "Der Kailas FUGA Shenzhen 100 setzt neue Maßstäbe für die Trailrunning-Branche. Mit der Konzeption des TORX CHN 100 vertiefen wir die Zusammenarbeit mit unseren internationalen Rennpartnern und bieten ihnen die Möglichkeit, ihre Präsenz in China auszubauen. Wir sind bestrebt, herausfordernde, unterhaltsame und inklusive Rennerlebnisse von Weltklasse zu schaffen, die jedes Jahr besser werden."

Nina SUN, Brand Director von Kailas FUGA, sagte: "Wir haben uns sehr gefreut, dass sich so viele Athleten auf dieser anspruchsvollen Strecke der Herausforderung gestellt haben. Der Kailas FUGA Shenzhen 100 beweist eindrücklich, wie FUGA Spitzenläufer, Rennpartner wie TORX und Branchenexperten zusammenbringt, um einzigartige Erlebnisse für Trailläufer aller Leistungsstufen zu schaffen."

Der FUGA Mountain Club-Athlet Aleš Frlic aus Slowenien, der den 3. Platz über 168 km belegte, kommentierte den Shenzhen 100 wie folgt: "Ich war erstaunt, einen so anspruchsvollen, schönen und grünen Trail in diesem pulsierenden, modernen Technologiezentrum mit 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern zu entdecken. Meine Ausrüstung von Kailas hat hervorragend funktioniert." Drei Gewinner trugen den Kailas FUGA EX330, der sich gut für das steile, unebene Gelände des Wutong-Berges eignet. Insgesamt trugen 60 % der Athleten Kailas FUGA, und 14 von 24 Preisträgern traten mit Ausrüstung von Kailas FUGA an.

Das Kailas FUGA-Team zieht Spitzensportler aus der ganzen Welt an und macht mit Podiumsplätzen bei internationalen Spitzenrennen von sich reden. Insgesamt nahmen 120 Athleten des FUGA Mountain Club am Shenzhen 100 teil - ein klarer Beleg für die stetig wachsende Präsenz des Clubs.

Die Podiumsplatzierungen der 168 km (Männer): Luo Xianhua (20:52:30), Zhang Weiqiang (22:57:42), Aleš Frlic (25:09:50). Die Podiumsplatzierungen der 168 km (Frauen): Qin Meiqin (28:22:10), Chi Lingjie (28:25:36), Xie Wenfei (28:44:57). Die Podiumsplatzierungen des TORX 100 km (Männer): Yang Jianjian (12:18:07), Gu Rongchao (12:49:37), Zhang Hongfu (13:01:33). Die Podiumsplatzierungen des TORX 100 km (Frauen): Li Anna (14:58:19), Jiang Wenli (15:52:12), Fu Huarong (15:54:16). Die Gewinner des TORX CHN 100 qualifizierten sich direkt für den renommierten TOR330 - Tor des Géants in Italien.

