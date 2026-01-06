© Foto: adobe.stock.comMuss das Drehbuch für den Jahresstart neu geschrieben? Standen Gold, Silber und Kupfer noch zum Jahreswechsel vermeintlich auf wackligen Beinen, sieht das mittlerweile ganz anders aus. Es "riecht" nach einem neuen Knall!Gold, Silber, Kupfer vor dem Knall Knallt es einmal mehr bei Gold, Silber und Kupfer? Obgleich trotz jüngster Preisschwäche noch kein Abbruch der Rallye zur Diskussion stand, kam unter Anlegern und Investoren Nervosität auf. Nicht zuletzt die Entwicklungen in Venezuela rissen die Edelmetalle jedoch schneller aus ihrer Verschnaufpause als dem einen oder anderen lieb gewesen sein dürfte. Der Goldpreis hat wieder Fahrt aufgenommen und steuert auf ein neues Rekordhoch zu. …Den vollständigen Artikel lesen
