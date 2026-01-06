DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Frankreichs HVPI-Teuerung sinkt im Dezember unerwartet

Der Inflationsdruck in Frankreich hat im Dezember entgegen den Erwartungen etwas abgenommen. Wie die Statistikbehörde Insee mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 0,7 (November: 0,8) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 0,9 Prozent prognostiziert.

Trump hat US-Ölmanagern vor Angriffen auf Venezuela vage Hinweise gegeben - Kreise

US-Präsident Donald Trump hat informierten Personen zufolge etwa einen Monat vor der Ergreifung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro vage Andeutungen gegenüber Managern von US-Ölkonzernen gemacht. Er habe ihnen gesagt, sie sollten sich bereithalten und dass große Änderungen in Venezuela anstünden, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Er habe aber keine spezifischen Details zu den Angriffen auf Caracas, die am Samstag erfolgten, gegeben. Auch habe er zu den am selben Tag enthüllten Plänen, nach denen US-Energieunternehmen die heruntergekommenen Ölfelder Venezuelas mit Investitionen in Milliardenhöhe wiederbeleben sollen, nicht den Rat der Manager eingeholt.

US-Absatz von GM und Toyota deutet auf ein schwieriges Jahr 2026 hin

General Motors (GM) und mehrere andere Autobauer haben für die letzten drei Monate des Jahres 2025 einen Rückgang ihrer Verkaufszahlen in den USA gemeldet - ein bedenkliches Anzeichen dafür, dass sich der Absatz von Autos in den USA in diesem Jahr verlangsamen wird, da die Verbraucher sich wegen höherer Preise zurückhalten.

Nvidia stellt früher als erwartet schnellere KI-Chips vor

Nvidia hat auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas ihre neue KI-Chipgeneration mit dem Namen "Vera Rubin" vorgestellt. Die Chips sollen in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Normalerweise enthüllt Nvidia Details zu Spezifikationen und Fähigkeiten ihrer neuesten Chips auf der Frühjahrs-Entwicklerkonferenz im Silicon Valley. Dieses Jahr hätten die für KI erforderliche Komplexität der Berechnungen und die immense Nachfrage nach fortschrittlichen Prozessoren zum Trainieren und Betreiben von Modellen die Halbleiterindustrie dazu veranlasst, schneller zu handeln, sagte Nvidia-Chef Jensen Huang auf der CES. "Die für KI notwendige Rechenleistung schießt in die Höhe", sagte Huang am Montag in Las Vegas. "Das Rennen um KI ist eröffnet. Jeder versucht, die nächste Grenze zu erreichen."

Philippinen Verbraucherpreise Dez +1,8% gg Vorjahr (PROG +1,45%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Dez +2,4% gg Vorjahr

