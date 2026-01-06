München (ots) -- In der ersten Folge lernen sich Protagonisten aus Mannheim und Trier persönlich kennen- Die Folge blickt auf die Highlights der letzten zehn Jahre zurück - kommentiert von "Hartz und herzlich"-Bekanntheiten wie Elvis oder Jens- Die erste Folge "Hartz und herzlich - 10 Jahre" am 6. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+In zwei besonderen "Hartz und herzlich"-Ausgaben treffen bekannte Gesichter aus verschiedenen Städten erstmals aufeinander und die beliebte Sozialdokumentation blickt auf 10 Jahre voller emotionaler und bewegender Momente zurück. In der ersten Folge lernen sich Protagonisten aus Trier und Mannheim kennen. Neben den Begegnungen zeigt die Folge vergangene Highlights - aufgeteilt in Themenblöcke von A wie arbeitslos bis M wie Musik. Die erste Folge "Hartz und herzlich - 10 Jahre" am 6. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+."Hartz und herzlich"-Urgestein Elvis und seine Frau Katrin reisen nach Trier in die Magnerichstraße. Dort haben sich die Trierer bereits versammelt: Hanne, Ralf, Steven, Peggy, Sascha und Mike empfangen den Mannheimer Besuch in ihrem Garten - natürlich darf auch der singende Busfahrer Roger mit seiner Frau Uschi nicht fehlen: Die Hobbybäckerin hat zur Feier des Tages selbst gebackene Cupcakes für alle mitgebracht. Die Aufregung steigt, als Elvis mit seiner Familie eintrifft. Werden sich die bekannten Gesichter aus "Hartz und herzlich" gut verstehen?In Mannheim lernen sich wiederum die Triererin Valeska und Zwillingsmama Janine kennen und sind sofort auf einer Wellenlänge. Bei Themen wie Kindern, Männern und Beauty merken die beiden Frauen schnell, dass sie viele Gemeinsamkeiten haben. Kann daraus eine neue Freundschaft entstehen?Zwischen den Treffen lässt "Hartz und herzlich" die letzten 10 Jahre Revue passieren. Anhand eines ABCs führt die Sendung durch die emotionalsten, traurigsten, schönsten und spannendsten Momente der Doku - kommentiert von Sendungs-Bekanntheiten wie Elvis und Katrin aus Mannheim, Jens aus Pirmasens oder Carsten und Jean aus Rostock. In der ersten Folge dreht sich alles um Themen wie Arbeitslosigkeit, Familie und Freunde, das Ja-Wort oder die "gute Seele" der Benz-Baracken Dagmar.Die erste Folge "Hartz und herzlich - 10 Jahre" am 6. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA Show & Factual.Über "Hartz und herzlich":"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen Städten mit hoher Arbeitslosenquote. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Bewohner und erzählt die Geschichten der Menschen am Rande des Existenzminimums.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6190777