Die Lage am Silbermarkt ist mittlerweile mehr als angespannt. Das Angebot ist komplett ausgedünnt, die Nachfrage bleibt hoch und es gibt offenbar massive Schieflagen von Spekulanten, die auf eine Korrektur bei Silber gesetzt hatten und noch setzen. Diese ist nicht nur ausgeblieben, sondern Silber hat weiter zugelegt. Jetzt könnte sogar ein systemischer Kollaps bevorstehen, befürchten Marktbeobachter.Der massive Anstieg des Silberpreise in den vergangenen Wochen hat viele Anleger und Spekulanten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär