Hensoldt wird durch eine allgemeine Rallye im Verteidigungssektor nach oben gezogen, statt durch unternehmensspezifische Nachrichten. Die Bewegung ist fundamental schwer zu rechtfertigen, da das Unternehmen keine Exponierung gegenüber Venezuela aufweist und nur begrenzt indirekt mit den Schlagzeilen zu Iran & Israel verknüpft ist, die die Risikobewertung beeinflussten. Da die Aktie nun deutlich über unserem Kursziel gehandelt wird, sehen wir das Risk-Return-Verhältnis als asymmetrisch. Der makroökonomische Rückenwind bleibt weiterhin bestehen, jedoch ist die Auftragswelle zyklisch und der Wettbewerbsdruck nimmt zu, insbesondere in den Bereichen Sensoren und software defined defence - Hensoldt's Hauptwachstumsbereiche. Daher stufen wir die Empfehlung von HALTEN auf VERKAUFEN herab, das Kursziel bleibt unverändert bei 65,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag
© 2026 mwb research