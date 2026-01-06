Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ungeachtet der US-Intervention in Venezuela hat sich zu Wochenbeginn keine erhöhte Risikoaversion eingestellt, berichten die Analysten der Helaba.Aktienmärkte in Asien und auch der hiesige Leitindex seien freundlich in die Woche gestartet, aber auch der US-Dollar und Edelmetalle wie Gold und Silber. Am Rentenmarkt habe sich per saldo ebenfalls eine festere Entwicklung durchgesetzt. Kaum Impulse erwarten die Analysten der Helaba an dieser Stelle von den heute anstehenden deutschen Preiszahlen und den Reden von Notenbankvertretern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
