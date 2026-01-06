Hannover (www.anleihencheck.de) - Die erste volle Handelswoche des Jahres hält heute die vorläufigen Dezember-Inflationsdaten für Deutschland bereit, so die Analysten der Nord LB.Die Teuerung bewege sich bereits seit Monaten nahe dem Stabilitätsziel, auf eine größere Dynamik hätten sich die Marktteilnehmer entsprechend auch nicht eingestellt. Der Fokus bei den Daten liege vielmehr auf einer seichten Abschwächung der Preisentwicklung in Deutschland. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
