Vancouver, BC - 6. Januar 2026 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) (OTCQB: TRDTF) ("Trident" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Herrn Tim Termuende zum Chairman des Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr Termuende war zuvor Mitglied des Board of Directors des Unternehmens.

Herr Termuende ist derzeit Executive Chairman und Gründungsdirektor von Eagle Plains Resources Ltd. Er ist ein professioneller Geologe mit mehr als 45 Jahren Erfahrung in der Mineralexplorationsbranche. Nach seinem Ausscheiden bei Cominco Ende der 1980er-Jahre war Herr Termuende in umfassendem Maße bei Explorationsprojekten in ganz Nord- und Südamerika tätig und hat ein breites Portfolio von Projekten überwacht, die auf eine Vielzahl geologischer Modelle und Rohstoffe in British Columbia, Saskatchewan und dem Yukon abzielten. Seit 1994 hatte er Führungspositionen bei zahlreichen börsennotierten Unternehmen inne, darunter Copper Canyon Resources Ltd., Taiga Gold Corp. und Eagle Royalties Ltd. Jedes dieser Unternehmen hat erfolgreiche Transaktionen mit Dritten abgeschlossen, die Aktionären direkt über 110 Millionen $ an Wert und Liquidität verschafft haben.

Herr Termuendes umfassende Kenntnis des La Ronge Gold Belt, dem Standort des hochgradigen Projekts Contact Lake von Trident, verleiht dem Unternehmen einen bedeutenden strategischen Vorteil. Er war maßgeblich an der Gründung von Trident im Rahmen eines dreiseitigen Zusammenschlusses beteiligt und ist seit mehr als vier Jahrzehnten in der Region tätig.

Tim Termuende, Chairman des Board of Directors von Trident Resources, sagt dazu: "Es ist mir eine Freude und Ehre, zum Chairman von Trident Resources ernannt zu werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem beeindruckenden, kompetenten und dynamischen Team, das entschlossen ist, die Vision des Unternehmens für den La Ronge Gold Belt - eine Vision, die vor vielen Jahren von Ron Netolitzky, einem Mitglied der 'Canadian Mining Hall of Fame' geprägt wurde - umzusetzen. Ron war ein Mentor für mich und hatte einen maßgeblichen Einfluss auf meine Karriere. Er stand mir seit Beginn meiner Laufbahn, als ich vor 40 Jahren für ihn im La Ronge Gold Belt zu arbeiten begann, mit Wissen, Erfahrung und Rat zur Seite. Ich sehe der offensiven Exploration und Erschließung der bedeutenden Projekte von Trident in der Region als Teil des Teams entgegen und bin überzeugt, dass 2026 ein Jahr großer Veränderungen für das Unternehmen und seine Aktionäre sein wird."

Jon Wiesblatt, CEO und Direktor von Trident Resources, erklärt: "Wir freuen uns sehr, Tim zum Chairman des Board of Directors zu ernennen. Er kann mit einer nachweislichen Wertschöpfungsbilanz aufwarten und verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Technik, Betrieb, Investitionen und Unternehmensfinanzen. Tim eröffnet uns eine bedeutende Perspektive für den weiteren Ausbau unserer Projekte, die Sondierung von Finanzierungs- und M&A-Chancen sowie die Schaffung eines langfristigen Wertes für die Aktionäre. Er wird angesichts seiner Führungskompetenz maßgeblich dazu beitragen, unsere Explorationsprogramme umzusetzen und die breitere Unternehmensstrategie für 2026 in Gang zu bringen."

Über Trident Resources Corp.:

Trident Resources Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert ist und sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung fortgeschrittener Gold- und Kupferprojekte in Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen treibt seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Contact Lake und Greywacke Lake voran, die bedeutende historische Goldressourcen im höffigen und noch wenig erkundeten Goldgürtel La Ronge beherbergen, sowie das zu 100 % unternehmenseigene Kupferprojekt Knife Lake, das eine historische Kupferressource enthält.

Weitere Informationen über Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.tridentresourcescorp.com.

Trident Resources Corp.

Jonathan Wiesblatt, Chief Executive Officer

E-Mail: Jon.Wiesblatt@tridentresourcescorp.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Jonathan Wiesblatt oder an:

Andrew J. Ramcharan, PhD, P.Eng., Corporate Communications

Trident Resources Corp.

Telefon: 647-309-5130

Gebührenfrei: 800-567-8181

Fax: 604-687-3119

E-Mail: info@tridentresourcescorp.com

WEDER DIE TSXV NOCH DER REGULIERUNGSDIENSTLEISTER DER TSXV ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zur Genehmigung der Vereinbarung durch die TSX Venture Exchange, zu den erwarteten Ergebnissen des aktuellen Bohrprogramms im Goldprojekt Contact Lake sowie weitere Aussagen zu den technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seinen Projekten und anderen Angelegenheiten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen haben ihre Basis in zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem der operative Betrieb des Unternehmens künftig erfolgen wird, einschließlich der Metallpreise, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, der Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, und der Annahme, dass Finanzmittel bei Bedarf zu angemessenen Konditionen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich derjenigen, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- und Klimabedingungen, Ausfälle von Anlagen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Bewilligungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, ein Rückgang der Preise für Gold, Kupfer und andere Metalle, die Auswirkungen von Viren und Krankheiten auf den operativen Betrieb des Unternehmens, das Versäumnis, die Akzeptanz der Bevölkerung (einschließlich der First Nations) zu erlangen oder aufrechtzuerhalten, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82362Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82362&tr=1



