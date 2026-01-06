EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LEG Immobilien SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die LEG Immobilien SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort: https://ir.leg-se.com/investor-relations/news-und-publikationen/finanzberichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort: https://ir.leg-se.com/investor-relations/news-und-publikationen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort: https://ir.leg-se.com/en/investor-relations/news-publications/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://ir.leg-se.com/investor-relations/news-und-publikationen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://ir.leg-se.com/en/investor-relations/news-publications/financial-reports
