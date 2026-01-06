Ein vermeintliches Gratis-Tool zur Aktivierung von Windows und Office soll weltweit 2,8 Millionen PCs verseucht haben. Die Malware manipulierte Krypto-Transfers. Jetzt wurde ein 29-jähriger Verdächtiger verhaftet. Wer im Netz nach "kostenloser", also illegaler Aktivierung für Windows und Office sucht, landet schnell bei dubiosen Tools. Genau darüber soll ein 29-jähriger Litauer über Jahre hinweg Schadsoftware verbreitet haben: Laut Bleeping Computer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
