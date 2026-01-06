© Foto: AARON SOSA - dpaMaduro gefasst - und plötzlich wittert Maha Capital den Venezuela-Öl-Coup: 2.000 Barrel täglich heute, 40.000 bis 2030 möglich. Doch ein US-Siegel kann alles stoppen.Für Investoren galt Venezuela jahrelang als toxisch: Politik-Chaos, Sanktionen, verfallene Infrastruktur. Doch seit der Festnahme von Nicolás Maduro rückt ein fast vergessenes Ölprojekt wieder in den Fokus - und ein kleiner skandinavischer Player steht plötzlich im Mittelpunkt. Maha Capital, ein schwedischer Energiekonzern, hält die Rechte an dem von dem staatlichen Konzern PDVSA betriebenen Feld PetroUrdaneta, berichtet Bloomberg. Der Output liegt laut Unternehmen derzeit bei rund 2.000 Barrel pro Tag. Die Fantasie: Bis 2030 …Den vollständigen Artikel lesen
