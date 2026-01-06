Der Vormarsch generativer KI verändert die Spielregeln der Cyberkriminalität grundlegend. Angriffe werden gezielter, schneller und schwerer vorhersehbar. Welche neuen Gefahren drohen und warum Makler und Versicherer mit Resilienz mehr als nur Wettbewerbsvorteile gewinnen. Ein Gastbeitrag von Vincenz Klemm, Mitgründer und Geschäftsführer von Baobab InsuranceMit dem Einzug generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) entwickeln sich Cyberangriffe nicht mehr nur in technischer, sondern zunehmend auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact