Ahrensburg/Las Vegas (ots) -Acer präsentiert vier neue Monitore und einen Vero-Laser-Projektor. Der Predator XB273U F6 erreicht bis zu 1.000 Hz für kompetitives Gaming. Mit brillanter QD-OLED-Bildqualität und 360 Hz setzt der Predator X34 F3 neue Maßstäbe. Für Gaming und kreatives Arbeiten liefert der Nitro XV270X P 5K-Auflösung bei bis zu 330 Hz dank DFR.Für professionelle Content Creator bietet der ProDesigner PE320QX beeindruckende 6K-Klarheit über alle gängigen Schnittstellen. Der Acer Vero HL1820 RGB-Laser-Projektor rundet das Portfolio mit 4K-UHD, HDR und nachhaltigem Design für Heimkino und Gaming ab.Predator XB273U F6 Gaming-Monitor: 1.000 Hz Präzision für E-Sports-ProfisDer 27 Zoll (68,6 cm) große Predator XB273U F6 Monitor verfügt über eine native Bildwiederholrate von 500 Hz und eignet sich optimal für High-Level-Gaming. Mit dem Dynamic Frequency and Resolution (DFR)-Modus lassen sich bei 1.280 x 720 Auflösung sogar 1.000 Hz erreichen - für maximale Geschwindigkeit und Präzision. Jedes Bild wird mit unglaublicher Klarheit dargestellt, ohne wahrnehmbare Bewegungsunschärfe oder Ghosting selbst bei schnellsten Bildschirmaktionen. Das QHD-IPS-Panel (2.560 x 1.440) ist bereits vorkalibriert und deckt 95 Prozent DCI-P3 und 99 Prozent sRGB ab. Mit 2.000:1 Kontrast, 350 Nits Helligkeit und 178-Grad-Betrachtungswinkeln liefert der Monitor lebensechte Farben und konsistente Bildqualität. Zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, DisplayPort 1.4 und integrierte Lautsprecher bieten flexible Konnektivität. Der ergonomische Standfuß mit Neigung, Drehung, Pivot und Höhenverstellung sowie das Acer Smart Dial für komfortable Einstellungen per Fernbedienung runden das Setup ab.Predator X34 F3 Gaming-Monitor: QD-OLED-Brillianz trifft 360 Hz GeschwindigkeitEntwickelt für kompetitive Spieler und Nutzer mit hohen visuellen Ansprüchen, kombiniert der Predator X34 F3 die ultraflüssige Geschwindigkeit einer 360-Hz-Bildwiederholrate mit der Klarheit und dem Kontrast der QD-OLED-Technologie.Mit seinen großzügigen 34 Zoll (86,4 cm) bietet das QD-OLED-Curved-Panel lebendige Farben und tiefe Schwarztöne für unglaublich realistische Spielerlebnisse. Die native Auflösung von 3.440 x 1.440 und Unterstützung von bis zu 360 Hz über DisplayPort 1.4 und zwei HDMI-2.1-Anschlüsse gewährleisten blitzschnelle Reaktionsfähigkeit für jede Anwendung.Mit 0,03 ms Reaktionszeit (GTG, Min.) eliminiert der Predator X34 F3 Bewegungsunschärfe und Ghosting nahezu vollständig. AMD FreeSync Premium Pro synchronisiert Grafikkarte und Display - für flüssiges Gameplay ohne Bildrisse oder Ruckler. Das ACM-Kontrastverhältnis von 1.000.000.000:1, 500 Nits Spitzenhelligkeit und 99 Prozent DCI-P3-Abdeckung mit 1,07 Milliarden Farben machen ihn ideal für Gaming, Content-Erstellung und Kinoerlebnisse. Ergonomische Anpassungsmöglichkeiten und zwei integrierte 5-Watt-Lautsprecher runden das Paket ab.Acer Nitro XV270X P Gaming-Monitor: 5K-Auflösung und 330 Hz für Gaming und CreatorDer 27 Zoll (68,6 cm) große Nitro XV270X P Gaming-Monitor mit IPS-Technologie richtet sich an Gamer, die kompromisslose Klarheit, Farbtreue und flüssige Bewegungen brauchen. Mit seiner beeindruckenden 5K-Auflösung und hohen Bildwiederholraten liefert der Nitro XV270X P die ideale Balance aus Schärfe und Geschwindigkeit für flüssiges Gaming und kreatives Arbeiten. Mit 5K-Auflösung (5.120 x 2.880) bei 165 Hz liefert der Nitro XV270X P kristallklare Details. Im DFR-Modus erreicht er 2.560 x 1.440 bei 330 Hz für ultraflüssiges Gameplay.AMD FreeSync Premium, 0,5 ms Reaktionszeit und ein Kontrastverhältnis von 1.000.000.000:1 sorgen für eine Darstellung ohne störende Bildrisse - mit tiefen Schwarztönen und brillanten Highlights. Acer HDR400 liefert bis zu 400 Nits Spitzenhelligkeit bei 95 Prozent DCI-P3-Abdeckung. Zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, DisplayPort 1.4 und integrierte Lautsprecher bieten flexible Konnektivität. Der ergonomische Standfuß mit Neigung (-5 bis 25 Grad), Drehung (±20 Grad), Höhenverstellung (bis zu 150 mm / 5,9 Zoll) und Pivot (±90 Grad) sorgt für optimalen Komfort bei jedem Setup.Acer ProDesigner PE320QX Monitor: 6K bei 60 Hz für außergewöhnliche Farbpräzision und KlarheitFür professionelle Creator konzipiert, bietet der 31,5 Zoll (80,0 cm) große Acer ProDesigner PE320QX außergewöhnliche Bildqualität und flüssige Bewegungen mit 6k Auflösung bei 60 Hz über HDMI, DisplayPort und USB Type-C. Mit 99 Prozent Adobe RGB- und 98 Prozent DCI-P3-Abdeckung ermöglicht er eine präzise Farbdarstellung. Das 8-Bit + FRC Panel (10-Bit mit Dithering) stellt dabei 1,07 Milliarden Farbnuancen dar. Eine Reaktionszeit von 4 ms (GTG) sorgt für minimale Bewegungsunschärfe bei schnellen Szenen, während ein beeindruckendes maximales Kontrastverhältnis von 100.000.000:1 (ACM) tiefe Schwarztöne und lebendige Highlights erzeugt.Der VESA DisplayHDR-zertifizierte Monitor erreicht im HDR600-Modus bis zu 600 Nits Spitzenhelligkeit, nativ sind es 400 Nits. Das reflexionsfreie Panel minimiert Blendung und liefert konsistente Farben bei 178° Betrachtungswinkel - ideal für helle Arbeitsumgebungen. Die Anschlüsse umfassen HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, Type-C (USB4) mit 100W Power Delivery, zwei 5-Watt-Lautsprecher sowie mehrere USB-Anschlüsse. AI ProxiSense erkennt Anwesenheit und versetzt den Monitor automatisch in den Schlafmodus - für mehr Energieeffizienz in hybriden Arbeitsumgebungen. Ergonomische Anpassungen mit Neigung (-5° bis 25°), Drehung (±178°) und Höhenverstellung bis 120 mm runden das Paket ab.Acer Vero HL 1820 Projektor: 4K-RGB-Laser-Projektor für Heimkino und GamingDer Acer Vero HL1820 ist ein Heimkino-Projektor, der 4K-UHD-Auflösung mit HDR-Unterstützung und präziser Farbwiedergabe liefert. Die fortschrittliche RGB-Laser-Technologie nutzt unabhängige rote, grüne und blaue Dioden für reines, präzises Licht und akkurate Farben bei 5.500 RGB-Laser-Lumen. Dadurch deckt der Acer Vero HL1820 beeindruckende 106 Prozent des BT.2020-Farbraums ab und bietet einen ultraweiten Farbraum mit lebensechter Genauigkeit in jedem Bild. Ein Kontrastverhältnis von 3.500.000:1 liefert tiefe Schwarztöne und helle Weißtöne für lebendige, realistische Bilder mit beachtlichen Details unter allen Lichtverhältnissen.Perfekt für Kinoliebhaber und Gamer gleichermaßen, bietet der Acer Vero HL1820 Unterstützung für 1080p bei 240 Hz Bildwiederholrate und ultrageringe 4,2 ms Latenz - für nahtloses, reaktionsschnelles Gameplay und flüssige Darstellung selbst bei schneller Action. Der integrierte 15-Watt-Lautsprecher verstärkt die Spannung bei Sport, Filmen und Spielen. Der 1,6-fache optische Zoom, 4-Ecken- und HV-Trapezkorrektur sowie 360-Grad-Projektion ermöglichen flexible Platzierung in jedem Raum. Die quecksilberfreie RGB-Laser-Engine liefert bis zu 30.000 Stunden wartungsfreien Betrieb bei 50 Prozent weniger Energieverbrauch als herkömmliche Lampen-Projektoren. 