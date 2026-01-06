Mainz (ots) -"Viel Glück im neuen Jahr" - das wünschen sich die meisten Menschen. Doch was ist Glück eigentlich? Und hat man selbst Einfluss auf das Glück? Das will Harald Lesch in seiner Sendung "Terra X: Harald Lesch ... sucht das Glück" herausfinden. Im ZDF-Streaming-Portal zu sehen ab Montag, 12. Januar 2026, und im ZDF am Dienstag, 13. Januar 2026, 22.45 Uhr.Glück - ein Feuerwerk im GehirnWas passiert im Körper, wenn der Mensch glücklich ist? Forschende berichten von einem regelrechten Feuerwerk, das im Gehirn stattfindet. Daran sind maßgeblich drei Hirnbotenstoffe beteiligt: Serotonin, Dopamin und Oxytocin. Lässt sich dieses großartige Gefühl auch künstlich erzeugen? Mediziner haben den Vagusnerv im Visier: eine Stimulation dieses Nervs verspricht schnelle Hilfe bei Stress, Müdigkeit - und soll einen Glücksmoment im Gehirn auslösen. Doch ist das wissenschaftlich erwiesen?Messbarkeit von GlückSoziologen, Mediziner und Regierungen haben das Glück in ihren Fokus gesetzt. Eine glückliche Bevölkerung gilt heute als Maßeinheit. Für Glückserhebungen wie den "World Happiness Report" werden Teilnehmer befragt, wie zufrieden diese auf einer Skala von null bis zehn mit ihrem Leben sind. Doch lässt sich Glück so tatsächlich messen?Der Weg zum GlückWas macht den Menschen glücklich: Ist es Geld? Oder ist vielmehr die Gesundheit entscheidend? Repräsentative Umfragen zeigen: Beides ist nicht so bedeutend, wie man vermuten könnte. Harald Lesch begibt sich auf die Suche der verborgenen Faktoren, die den Menschen wirklich glücklich machen und erfährt, warum es viele Wege zum Glück gibt - und jeder seinen eigenen finden muss.Die Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terrax) (nach Log-In), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen"Terra X" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/dokus/terra-x-harald-lesch-102)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6190852