Die LS telcom AG hat die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht, die im Rahmen der Erwartungen liegen. Nach einem verlustreichen Vorjahr gelang der Rückkehr in die Gewinnzone. Bei nahezu stabilem Umsatz von 36,6 Mio. EUR wurde ein EBIT von 0,7 Mio. EUR erzielt, was vor allem auf ein konsequentes Kosten- und Effizienzprogramm zurückzuführen ist. Der Auftragsbestand stieg um 16% im Vergleich zum Vorjahr auf 36,4 Mio. EUR und entspricht damit etwa einem Jahresumsatz. Positiv zu vermerken ist der steigende Anteil an wiederkehrenden Service- und Wartungserlösen sowie größeren Projekten im Verteidigungsbereich. Für das Geschäftsjahr 2025/2026 gibt der Vorstand einen Umsatz von 37,0 bis 42,0 Mio. EUR sowie ein EBIT von 0,4 bis 1,6 Mio. EUR in Aussicht. Da unsere Schätzungen im Einklang mit der Prognose stehen, nehmen wir lediglich kleine Anpassungen vor und führen die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2027/2028 ein. Wir bestätigen unser Kursziel von 6,00 EUR und stufen die Aktie mit KAUFEN ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ls-telcom-ag
© 2026 mwb research