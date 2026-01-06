© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Abbie ParrHyundai setzt ab 2028 in seinem US-Werk in Georgia humanoide Atlas-Roboter ein. Sie automatisieren Routinejobs, heben Lasten und sollen Mitarbeiter entlasten und effizienter machen.Der südkoreanische Automobilhersteller Hyundai plant, ab 2028 in seinem US-Werk in Georgia humanoide Roboter einzusetzen. Wie der drittgrößte Autobauer der Welt am Montag mitteilte, sollen damit risikoreiche und repetitive Aufgaben in der Fertigung automatisiert werden. Dabei wurde die Serienversion des Roboters "Atlas" auf der Technologiemesse CES in Las Vegas vorgestellt. Dieser wird von der Konzerntochter und des Robotik-Unternehmens Boston Dynamics entwickelt. Hyundai verfolgt eine strategische Transformation …Den vollständigen Artikel lesen
