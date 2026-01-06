hier

Das neue Allzeithoch im DAX ist ein schönes Signal zum Jahresauftakt. Wir erinnern an den Beginn des letzten Jahres, als die relative Stärke dem DAX zur Outperformance gegenüber der Wall Street verholfen hat. Das setzt sich fort, denn nach der Pause in der zweiten Jahreshälfte hat der DAX die Dynamik schon im Dezember wieder aufgenommen. Es gibt zahlreiche neue Kaufsignale bei Einzelwerten, nicht nur beim DAX selbst. Bei Meta müssen wir hingegen Wasser in den Wein schütten, vielleicht haben Sie schon gehört oder selbst erfahren müssen warum…Recherche-Ergebnisse der Nachrichtenagentur Reuters dokumentieren das, was viele Nutzer schon lange wissen oder geahnt haben. Es geht um sogenannte Scam-Ads, mit denen Privatkunden auf betrügerische Websites gelockt werden. Anstatt alles zu tun, solche Werbeanzeigen zu unterbinden, hat META das Gegenteil getan und zusätzlich Aufklärungsarbeit von Regulierungsbehörden bewusst erschwert. Reuters kam dieser Methode nach eigener Angabe durch langwierige Recherchen auf die Spur. Man habe interne Handlungsanweisungen entdeckt, dank denen Scam-Ads auf Plattformen von META weiterhin möglich blieben. Wer Facebook und Instagram ohne Ad-Blocker nutzt, kennt die penetranten Einblendungen. Bekannte Formate hierzulande sind zum Beispiel Sensationsmeldungen aus der "Höhe der Löwen", Berichte über Festnahmen von Prominenten in bekannten Fernsehsendungen oder auch sehr beliebt: Heiße Aktientipps! Im Endeffekt hat Meta damit Werbeumsatz gesichert. Das Unternehmen dementiert zwar, aber der Kurs preist schon seit Monaten etwas anderes ein.Das ist ein Auszug aus dem Marktkompass beim Bernecker Börsenkompass. Wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, dann klicken Sie