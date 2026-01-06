Sicherheitsexpert:innen haben eine gravierende Lücke in Vibe-Coding-Tools wie Cursor und Windsurf gefunden. Über Empfehlungen für Extensions können Cyberkriminelle Malware unerkannt einschleusen. Mit einer cleveren Aktion haben die Expert:innen User:innen der Tools in Eigenregie geschützt. In den vergangenen Monaten ist die Beliebtheit von Vibe-Coding-Tools immer weiter angestiegen. Dank der integrierten KI können Entwickler:innen und Coding-Laien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n