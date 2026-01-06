Dublin (www.anleihencheck.de) - Nur wenige Positionen in der Finanzwelt ziehen so viel Aufmerksamkeit auf sich wie der Vorsitz der Federal Reserve (Fed), so Violeta Todorova, Senior Research Analyst bei Leverage Shares & Income Shares.Da sich die Amtszeit von Fed-Chef Jerome Powell dem Ende zuneige und Spekulationen darüber ins Kraut schießen, wer ihn ersetzen könnte, fokussierten sich die Märkte erneut auf eine Frage: Wie viel Einfluss habe der Fed-Vorsitzende wirklich? Die Antwort sei: sowohl "weniger" als auch "mehr", als die meisten Anleger vermuteten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de