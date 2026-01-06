Auf der CES in Las Vegas stellen der E-Auto-Hersteller Lucid, die Ridehailing-Plattform Uber und das Tech-Unternehmen Nuro das Serienfahrzeug für ihren geplanten Robotaxi-Service vor. Die autonomen Straßentests mit dem Fahrzeug, das auf dem E-SUV Lucid Gravity basiert, haben bereits begonnen. Dass Lucid, Nuro und Uber ein globales Premium-Robotaxi-Programm planen, hatten die Partner bereits im Juli 2025 bekanntgegeben. Anfang September folgte dann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
