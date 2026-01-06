Die Benteler-Gruppe hat die Übernahme von Ioki angekündigt. Die bisherige Tochterfirma der Deutschen Bahn gilt als führender europäischer Anbieter für software-basierte Mobilität. Benteler erhofft sich Synergien mit den autonom fahrenden E-Shuttles der eigenen Tochter Holon. Mit der Übernahme schafft Benteler nach eigenen Angaben den "ersten europäischen Full-Service-Anbieter für autonome Mobilität". Die Deutsche Bahn und Benteler haben jetzt eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
