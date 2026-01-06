© Foto: George J - Westend61Steigende Investitionen bei Cloud- und KI-Giganten treiben die Nachfrage nach Netzwerktechnik. Dieser Spezialist gewinnt Marktanteile.Das Analysehaus Piper Sandler hat die Aktie von Arista Networks hochgestuft. Die Analysten hoben das Papier von neutral auf übergewichtet an. Als Begründung nannten sie anhaltende Marktanteilsgewinne bei Unternehmenskunden in Rechenzentren und auf Campusgeländen. Gleichzeitig erhöhte Piper Sandler das Kursziel für Arista von 145 auf 159 US-Dollar. Die Aktie reagierte positiv. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 16 Prozent. Somit liegt die Bewertung noch unter dem mittleren Kursziel aller auf MarketScreener erfassten Analystenschätzungen, das knapp …Den vollständigen Artikel lesen
