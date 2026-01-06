Diese beliebte deutsche Dividendenaktie kann aufgrund von positiven Nachrichten aus den USA am Dienstag anziehen. Für Aktionäre könnte jetzt noch mehr möglich sein. Die Aktien europäischer Nutzfahrzeugbauer sind am Dienstag am europäischen Aktienmarkt begehrt. Am Markt wurde auf Marktdaten aus Nordamerika verwiesen, die im Dezember einen sprunghaften Anstieg der Bestellungen aufwiesen. Dies hievte die Titel von Daimler Truck am Morgen mit etwa vier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
