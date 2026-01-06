Eine konkrete Verweisung in der BU-Nachprüfung ist nur zulässig, wenn die neue Tätigkeit wirtschaftlich und qualitativ vergleichbar ist. Auf einen Installationsmonteur, der später als Kaufmann mit ganz anderen Aufgaben 27% weniger verdiente, trifft dies nicht zu. Mit einem Urteil hat das Oberlandesgericht (OLG) Celle Klarstellungen zur konkreten Verweisung in der BU-Versicherung getroffen. In dem zugrunde liegenden Fall hatte ein Versicherer die zunächst anerkannte Berufsunfähigkeit eines Installationsmonteurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
