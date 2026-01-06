Der Dax startet bärenstark in das Börsenjahr 2026. Dabei herrschte im Vorfeld durchaus eine gewisse Unsicherheit darüber, wie der Dax aus der Weihnachtspause kommen würde. Die Unsicherheit dürfte mittlerweile Geschichte sein.Der Dax hat gleich zu Jahresbeginn zur Rekordjagd geblasen. Das Hoch aus dem Jahr 2025 von 24.770 Punkten wurde übertroffen. Das nächste Ziel ist bereits in greifbare Nähe gerückt - die Marke von 25.000 Punkten wartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
