Der chinesische Autogigant Geely hat seine Premium-Tochter Zeekr komplett in den Konzern integriert und damit eine im Juli angekündigte Fusionslösung abgeschlossen. Dadurch ist Zeekr nun wieder zu hundert Prozent im Besitz von Geely - und nicht mehr börsennotiert. Geely hat Zeekr nach nur eineinhalb Jahren wieder von der New Yorker Börse genommen. Dabei konnte sich Zeekrs IPO im Mai 2024 sehen lassen: Die Marke sammelte damals 441 Millionen US-Dollar
