Für Tesla-Chef Elon Musk ist die Sache klar: Der Markt für humanoide Roboter wird der größte der Welt. Das Umsatzpotenzial allein für Tesla beläuft sich seiner Ansicht nach auf zehn Billionen Dollar. Aber mittlerweile gehen auch Analysten von Billionenumsätzen aus. Ein heute noch kaum bekanntes Unternehmen könnte der ganz große Roboter-Gewinner werden, die Aktie hat das Potenzial zur Verzehnfachung.Morgan Stanley prognostiziert für 2050 einen Robotor-Markt von 7,5 Billionen Dollar. Aber schon viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär