Erste User können schon ihre Chat-Historie mit neu hinzugefügten Personen im Gruppen-Chat teilen. Dafür gibt es verschiedene Optionen, um eines der größten Whatsapp-Probleme zu lösen. "Kannst du mir nochmal schreiben, was in der Gruppe vorher besprochen wurde?" So oder so ähnlich müssen Whatsapp-User, die neu in Gruppen kommen, oft bei den Admins oder anderen Mitgliedern nachfragen, um überhaupt erst auf den aktuellen Stand der Diskussion zu gelangen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n