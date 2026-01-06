Wien (www.fondscheck.de) - Wechsel in der Unternehmensleitung der Münchner Perspektive Asset Management: Gabriele Hartmann verlässt die Beratungsgesellschaft für Fonds nach zehn Jahren als Geschäftsführerin, so die Experten von "FONDS professionell".Dafür sei Patrick Petermeier in die Geschäftsführung berufen worden, wie das Unternehmen mitteile. Petermeier sei seit 2019 für Perspektive Asset Management tätig und leite deren Portfoliomanagement. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
