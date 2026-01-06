Wien (www.fondscheck.de) - Volatile Märkte, Handelskonflikte und starke US-Aktien haben Hedgefonds 2025 ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr beschert, so die Experten von "FONDS professionell".Erste Schätzungen würden zeigen, dass Hedgefonds insgesamt starke Gewinne im Vorjahr erzielt hätten, wie aus einer Analyse der Nachrichtenagentur "Bloomberg" hervorgehe. Die Branchenrenditen würden auf das beste Ergebnis seit mindestens fünf Jahren zusteuern. Rückenwind sei von stark steigenden US-Aktien, Edelmetallen sowie von der Volatilität an Anleihe- und Devisenmärkten gekommen, ausgelöst durch die Handelskonflikte von US-Präsident Donald Trump. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
