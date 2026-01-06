Wien (www.fondscheck.de) - Mit einem Zwölf-Monats-Plus von 135 Prozent übertrafen Edelmetallfonds die Wertzuwächse bei den zugrundeliegenden Metallen Gold, Platin, Palladium und Silber deutlich, so die Experten von "FONDS professionell".Gold habe im selben Zeitraum nicht einmal 50 Prozent an Wert zugelegt, Platin und Silber hätten hingegen mehr als 100 Prozent geschafft. Die Ursache für die Outperformance sei im Hebeleffekt, der bei Aktien von Minengesellschaften auftrete, und in der verzögerten Reaktion dieser Fonds auf die Edelmetall-Hausse zu sehen. Sie hätten den seit 2020 fast durchgehend verlaufenden Anstieg bei Gold erst seit Anfang 2024 abgebildet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
