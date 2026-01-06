DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Euroraum-PMI im Dezember niedriger als zuvor angenommen

Die Aktivität in der Privatwirtschaft des Euroraums ist im Dezember etwas weniger stark als bisher angenommen gestiegen. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex (OMI) für die Produktion im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe sank in zweiter Veröffentlichung auf 51,5 (November: 52,8) Punkte. Das war der niedrigste Stand seit drei Monaten. In erster Veröffentlichung waren 51,9 gemeldet worden. Der Dienstleistungs-PMI sank in zweiter Veröffentlichung auf 52,4 (53,6) Punkte. Vorläufig waren 52,6 ermittelt worden. Deutschlands aggregierter PMI ging auf 51,3 (52,4) Punkte zurück, Frankreichs auf 50,0 (50,4) und Italiens auf 50,3 (53,8) Punkte.

S&P Global: Deutsche Dienstleister verlieren im Dezember an Schwung

Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor ist im Dezember langsamer als zuvor gewachsen. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 52,7 von 53,1 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Vorläufig war für Dezember ein Wert von 52,6 ermittelt worden. Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im Dezember verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 51,3 von 52,4 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Inflationsdruck in Deutschland sinkt im Dezember

Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte im Dezember in etwa wie erwartet gesunken sein. Daten aus Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Hessen und Brandenburg zeigen, dass die Jahresrate der Verbraucherpreise um 0,2 bis 0,5 Prozentpunkte zurückgegangen ist. Daten für Bayern und Baden-Württemberg wurden wegen eines Feiertags nicht veröffentlicht. Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise um 0,2 gegenüber dem Vormonat gestiegen sind und auf Jahressicht um 2,0 (November: 2,3).

China verbietet Dual-Use-Exporte nach Japan wegen Taiwan-Äußerungen

China verbietet den Export aller Dual-Use-Güter für militärische Zwecke nach Japan. Peking begründete dies mit Äußerungen japanischer Politiker zu Taiwan, die nach chinesischer Darstellung eine mögliche militärische Intervention implizierten. Bei Dual-Use-Gütern handelt es sich um Waren, Software oder Technologien, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können und dem chinesischen Exportkontrollregime unterliegen.

Villeroy de Galhau: US-Politik untergräbt Vertrauen in Dollar

Die Politik der US-Regierung schwächt nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau das Vertrauen der Anleger in den US-Dollar und treibt die Suche nach Alternativen an. "Diese US-Politik untergräbt das Vertrauen globaler Investoren in auf Dollar lautende Vermögenswerte und wird wahrscheinlich den schrittweisen Trend zur Diversifizierung anheizen", sagte er laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Die Sorge, dass die US-Regierung die Weltleitwährung zur Durchsetzung ihrer Interessen nutzen könnte, nage am Vertrauen der Investoren.

US-Unternehmen verbuchen Erfolge bei globalem Steuerabkommen

Die Trump-Administration hat internationale steuerpolitische Zugeständnisse erreicht, die von Republikanern und Unternehmen gefordert wurden, und damit das globale Mindeststeuerabkommen der Biden-Ära umgestaltet, ohne es aufzugeben. Die USA hatten im vergangenen Jahr gedroht, das Abkommen platzen zu lassen. Sie warnten, es greife in das Vorrecht der Nation ein, ihre eigene Steuerpolitik festzulegen. Dies veranlasste andere Länder, einen Weg zu suchen, der den Bedenken von US-Präsident Donald Trump und der Republikanern im Kongress Rechnung trägt.

FR/Einkaufsmanagerindex Service Dez 50,1 (2. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex Service Nov war 51,4

IT/Einkaufsmanagerindex Service Dez 51,5

IT/Einkaufsmanagerindex Service Dez PROGNOSE: 54,0

IT/Einkaufsmanagerindex Service Nov bei 55,0

