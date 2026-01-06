Emittent / Herausgeber: Markus Hill / Schlagwort(e): Fonds/Konferenz

www.fondsboutiquen.de: Womit beschäftigt sich eigentlich Markus Hill bei www.fondsboutiquen.de und www.finanzplatz-frankfurt-main.de gerne fachlich? (Birgit Hass, FINFLUENCER CIRCLE & LINKEDIN)



1. Finanzplatz Frankfurt, Fondsboutiquen, Kommerz, Kultur & MORE - wir bedanken durch diese interessante Zusammenfassung von dritter Seiter ("Snapshot") durch Birgit Hass, FINFLUENCER CIRCLE.



Warum sind uns die im "Snapshot" genannten Formate, Interviews und fachlichen Impulse immer so wertvoll?



Freude am Dialog, an Themen aus dem Bereich Kommerz & Kultur. Zudem unterstützen diese Aktivitäten auch die Kommunikation bei Spezialprojekten im Rahmen vom fachlichen Gedankenaustausch mit Investoren, Asset Management-Industrie, Presse und anderen Multiplikatoren. Mögliche Gebiete, welche sich über viele Jahre entwickelt haben: Fact-Finding-Mission, Due Diligence / Fondskonzepte / Research (Support - Studie "Alternative Investments, Immobilien & ESG" - Sebastian Thürmer, Frankfurt - die Vorbereitungen für 2026 laufen) / Markteintritt, Seed Money (Feedback & "Machbarkeit" inklusive Reality Check etc), Financial Education. Kurzum: Diffusion von Wissen in einer Volkswirtschaft hilft vielen Marktteilnehmern, viele Investoren verfügen über exzellentes Knowhow und sind in der Regel stark an Vernetzung und fachlichem Gedankenaustausch interessiert. Das Profil von Birgit Hass war nicht vorher abgestimmt worden, unsere Interessen (MH Services-Team) wurden aber schon sehr gut "eingekreist".



Welche Themen sind von Interesse in 2026?



Private Markets, Family Offices & Stiftungen - Due Diligence von Fondskonzepten, Fondsboutiquen & Infrastrukturinvestments, Studie "Alternative Investments, Immobilien & ESG" (Sebastian Thürmer) DACH-Region & Asset Management, Asset Management & KI, Value Investing, Ökosystem "Finanzplätze" - Input, Ideen & Anregungen zu diesen Themenbereichen sind immer willkommen:

info@markus-hill.com / +49 (0) 163 4616179 www.markus-hill.com



LinkedIn-Kommentar von Birgit Hass:



"?? Im Focus: Markus Hill - Der Multiplikator, der Finanzplatz Frankfurt vernetzt und Investor Education vorantreibt



Heute richten wir den Blick auf einen Mann, der seit Jahren dort wirkt, wo Finanzmärkte, Menschen und Ideen zusammenkommen: Markus Hill.



Als Asset Management Consultant und Kopf hinter www.fondsboutiquen.de sowie www.finanzplatz-frankfurt-main.de ist er weit mehr als ein Beobachter der Branche. Er ist ein Connector - einer, der Themen findet, sortiert, zuspitzt und genau die Menschen zusammenbringt, die im Kapitalmarkt-Ökosystem miteinander sprechen sollten.



Seine Bühne: Frankfurt. Und Finanzplätze im allgemeinen.



Sein Stil: dialogorientiert, neugierig, meinungsstark - und immer mit Blick auf Praxis und Wirkung.



?? Finanzplatz Frankfurt - nicht als Kulisse, sondern als System

Markus Hill denkt "Finanzplatz" nicht als Schlagwort, sondern als Netzwerk aus Akteuren, Formaten und Kompetenzzentren: Banken, Versicherer, Asset Manager, Fondsboutiquen, Family Offices, Wissenschaft, Verbände, Politik, Aufsicht - und die vielen kleinen, oft unterschätzten Veranstaltungsformate, in denen echte "Diffusion von Wissen" passiert.



Genau dort setzt er an:

?? Wissen sichtbar machen

?? Kontroverse zulassen - ohne Lagerdenken

?? Austausch ermöglichen - mit Struktur



?? Fondsboutiquen, Family Offices & Asset Allocation - sein Spielfeld



Was Markus Hill auszeichnet: Er bewegt sich souverän in den Themen, die gerade für professionelle Anleger entscheidend sind - ohne Buzzword-Bingo, sondern mit Substanz.



Seine Themenwelt:

Investmentprozess & Manager Selection

Strategische und taktische Asset Allocation

Real Assets & Diversifikation

Alternative Investments, Renten & Risikomanagement

Family Offices, NextGen, Nachfolge & Governance

Stiftungen & Verantwortung im Portfoliomanagement

Behavioral Finance als Gegenmittel zu emotionalen Fehlentscheidungen



Und er macht daraus Formate: Panels, Diskussionsrunden, Interviews, Veranstaltungsreihen - oft mit dem Ziel, Investor Education nicht als Pflichtübung, sondern als echte Orientierungshilfe zu gestalten.



??? Moderator, Kurator, Möglichmacher

In Hills Beiträgen spürt man einen Kern: Neugier als Prinzip. Er zitiert Goethe, Einstein oder Howard Marks - nicht zur Zierde, sondern als Einladung zum Denken.



Sein Mehrwert liegt genau hier: Er übersetzt Komplexität in Gesprächsanlässe - und Gesprächsanlässe in Netzwerkeffekte.



?? Warum Markus Hill wichtig ist

Weil er zeigt, dass Finanzplatz-Arbeit nicht nur in Hochglanzformaten entsteht, sondern in kontinuierlichem Dialog.



Weil er Spezialisten sichtbar macht, die sonst unter dem Radar bleiben.



Weil er Bildung, Kapitalmarkt und Community verbindet - und damit Orientierung schafft in einem Umfeld, das für viele zunehmend unübersichtlich wird.



Markus Hill - eine Stimme, die Finanzmarkt-Themen nicht nur kommentiert, sondern vernetzt.



Schön, dass Du Teil unseres Finfluencer Circle -Ökosystems bist!"

(Zitat: LinkedIn - Birgit Hass, FINFLUENCER CIRLCE. 3.1.2026)



LINK ZUM ORIGINAL-BEITRAG "BIRGIT HASS, FINFLUENCER CIRCLE & Webseite FINFLUENCER CIRCLE



2. FONDSBOUTIQUEN.DE & FINANZPLATZ-FRANKFURT-MAIN.DE



a) Unabhängige Asset Manager (Fondsboutiquen) erfreuen sich einer großen Beliebtheit bei privaten und institutionellen Investoren. Unabhängig von der jeweiligen Asset-Klasse (Aktien, Renten, Immobilien etc.) und von der Produktverpackung (Publikumsfonds, Spezialfonds, AIF) punkten die stark unternehmerisch geprägten Asset Manager durch Unabhängigkeit (U), Spezialisierung (S) und Authentizität (A). Zumeist liegt keine Konzernbindung vor, man konzentriert sich auf eine beziehungsweise wenige Asset-Klassen, man hat Skin-in-the-Game: Authentizität bedeutet hier, dass viele dieser eigentümergeführten Häuser die Fonds (Private Label Fonds) mit eigenem Geld starten und dass die Unternehmer (Fondsinitiatoren) für Ihre Sache "brennen". Die unabhängige Seite www.fondsboutiquen.de diskutiert mit Freude die oben genannten Themenfelder und ist für Input, Ideen und Anregungen in diesem Marktsegment dankbar: www.fondsboutiquen.de / redaktion@fondsboutiquen.de & FONDSBOUTIQUEN-KANAL (LINKEDIN) & FONDSBOUTIQUEN-KANAL (YOUTUBE)



b) FRANKFURT AM MAIN bietet als Stadt immer wieder genügend Anlass zu Reibung und Politur. Einerseits wird vor dem Hintergrund von Themen wie Brexit, EZB-Politik und Finanzindustrie die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes in den Vordergrund gestellt, andererseits wird der Stadt oft zu Unrecht eine mangelnde Attraktivität in den Bereichen wie Kultur und Lebensqualität unterstellt. Kontroverse Ansichten laden zum Dialog ein, so weit so gut. Unbestritten sind die Qualitäten Frankfurts als zentraler Standort und Multiplikator, wenn es um Themen wie Finanzkommunikation und Finanzindustrie-Events geht. Neben bekannten Formaten wie BVI Asset Management Konferenz, Institutional Money Congress oder Formaten wie Deutsches Eigenkapitalforum gibt es eine Vielzahl weniger bekannter, kleinerer Veranstaltungen. www.finanzplatz-frankfurt-main.de / redaktion@finanzplatz-frankfurt-main.de & FINANZPLATZ-FRANKFURT-AM-MAIN-KANAL (LINKEDIN)







