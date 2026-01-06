Regula, ein weltweit tätiger Entwickler von Lösungen zur Identitätsprüfung und forensischen Geräten, hat sein Fachwissen in zwei neue Analystenstudien von Forrester Research eingebracht. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der forensischen Dokumentenprüfung und jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit Grenzbehörden auf der ganzen Welt hat Regula als Experte auf dem Gebiet der Dokumenten-Forensik und Identitätsprüfung einen wichtigen Beitrag geleistet.

Beitrag zu "The State of Document Fraud Management"

In dieser Studie, die von Andras Cser, VP Principal Analyst bei Forrester Research verfasst wurde, wird der wachsende Bedarf an Überprüfung physischer Nicht-Identitätsdokumente beim digitalen Onboarding untersucht. Zu diesen Dokumenten gehören Kontoauszüge, Telefonrechnungen, Rechnungen von Versorgungsunternehmen und Quittungen.

Deren Überprüfung ist mittlerweile genauso wichtig wie die Überprüfung physischer Ausweisdokumente, da Unternehmen zunehmend auf beide Dokumenttypen zurückgreifen, um Privatpersonen und Unternehmen zu registrieren.

Regula wurde als einer der Sachverständigen konsultiert. Ein wesentlicher Teil der Analyse beruht auf Materialien, die Forrester von Regula zur Verfügung gestellt bekam. Die Erkenntnisse des Unternehmens wurden in Abschnitten zu folgenden Themen verwendet:

Arten von Dokumentenfälschungen: digitale Manipulation, physische Manipulation, vollständige Fälschungen und gefälschte Unterschriften

Gefahren in Zusammenhang mit KI: KI-generierte Dokumente und Deepfake-ähnliche Manipulationen

Zunahme von Betrug mit physischen Dokumenten in Onboarding- und Compliance-Workflows

Dokumentenanalyse auf mehreren Ebenen: visuell, inhaltlich, und auf Metadaten bezogen

Best Practices: Verwendung von Original-PDFs, Überprüfung der Dokumentstruktur und der Integrität der Metadaten sowie Anwendung von KI-Techniken unter Einbindung menschlicher Kontrolle

Diese Beiträge spiegeln Regulas Fachwissen im Bereich der forensischen Dokumentenprüfung und Multilayer-Analyse wider, das über Identitätsdokumente hinausgeht und sich auf eine breitere Kategorie von Dokumenten erstreckt, die zur Überprüfung von Kunden verwendet werden.

Beitrag zu "The Key Trends Shaping Identity Verification"

In dieser Studie wurde Regula in die Gruppe der Anbieter aufgenommen, die Forrester im Rahmen seiner Untersuchung befragt hat.

In der Studie werden mehrere Trends beschrieben, welche die Landschaft der Identitätsprüfung (IDV) prägen:

Der Wechsel von veralteten "geheimen Fragen" zu einer Überprüfung anhand realer Dokumente

Die zunehmende Bedeutung verbindlicher staatlicher Datenquellen und die Notwendigkeit einer gewissenhaften Datenextraktion

Erhöhte Komplexität von Betrugsversuchen auf Basis agentenbasierter KI, was die Nachfrage nach tiefergehender Dokumentenanalyse und Manipulationserkennung vorantreibt.

Zweck der Beiträge

Regula hat zu diesen Studien beigetragen, um ein klareres Verständnis dafür zu vermitteln, wie sich Dokumentenfälschungen und Bedrohungen in Zusammenhang mit der Identitätsprüfung entwickeln. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Organisationen dabei zu unterstützen, das Vertrauen in digitale Prozesse zu stärken, das Betrugsrisiko zu verringern und Verifizierungsabläufe zu verbessern, da KI-basierte Angriffe (einschließlich Deepfakes) und Dokumentenfälschungen immer häufiger vorkommen.

"Wir teilen unser Fachwissen, weil Dokumentenfälschungen Menschen und Organisationen überall betreffen", erklärte Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula. "Wenn Unternehmen verstehen, wie sich das Betrugsumfeld verändert, können sie ihre Nutzer schützen und sicherere digitale Erlebnisse schaffen. Wir freuen uns, Forschungsarbeiten zu unterstützen, die der Branche helfen, sich auf kommende Gefahren vorzubereiten."

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wird im Gartner Magic Quadrant for Identity Verification 2025 geführt.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

