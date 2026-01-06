EQS-News: Phemex / Schlagwort(e): Produkteinführung

APIA, Samoa, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Phemex , eine benutzerorientierte Krypto-Börse, hat ein strategisches zweigleisiges Programm vorgestellt, das darauf abzielt, das Handelsökosystem inmitten einer sich erholenden Krypto-Landschaft Anfang 2026 zu stärken. Mit dem gleichzeitigen Start der Apex Competition Season 3 und des New Year Futures Boost bekräftigt die Börse ihr Engagement für die Förderung eines leistungsorientierten und widerstandsfähigen Handelsumfelds für professionelle und aufstrebende Händler. Als Phemex' charakteristische wiederkehrende Liga bricht Apex Season 3 mit dem traditionellen "Winner-takes-all"-Modell, das oft von kapitalstarken Whales dominiert wird. Durch ein ausgeklügeltes mehrstufiges Ranglistensystem - mit täglichen, wöchentlichen und monatlichen Ranglisten - sorgt der Wettbewerb für gleiche Wettbewerbsbedingungen. Diese inklusive Struktur mit einem Preispool von 450.000 US-Dollar stellt sicher, dass Erfolg eher durch Handelsgeschick als durch Kapitalstärke definiert wird, sodass wirklich versierte Händler unabhängig von der Größe ihres Portfolios das Ansehen und die Belohnungen erhalten, die sie verdienen. Ergänzend zum Wettbewerbsbereich fungiert der New Year Futures Boost als Inkubator für aufstrebende Talente. Unterstützt durch einen Risikominderungsfonds in Höhe von 200.000 US-Dollar senkt diese Initiative die psychologischen Einstiegshürden durch Mechanismen zur Gewinnoptimierung und Verlustabsicherung. Sie ermöglicht es neuen Händlern, Erfahrungen im realen Markt zu sammeln und Selbstvertrauen aufzubauen, um sie auf die Teilnahme an zukünftigen Wettbewerben vorzubereiten. Der New Year Futures Boost läuft bis zum 19. Januar, während der Apex-Wettbewerb bis zum 1. Februar 2026 fortgesetzt wird. Zusammen spiegeln sie die umfassendere Produkt- und Plattformphilosophie von Phemex wider: die Gestaltung von Handelsumgebungen, die sich an unterschiedliche Benutzerbedürfnisse, Erfahrungsstufen und Risikoprofile anpassen. Phemex hat sich zum Ziel gesetzt, ein zugänglicheres, nachhaltigeres und benutzerorientiertes Handelsökosystem zu schaffen, das seiner Positionierung als eine Plattform entspricht, die in erster Linie für Benutzer entwickelt wurde. Informationen zu Phemex

Phemex wurde 2019 gegründet und ist eine benutzerorientierte Krypto-Börse, der weltweit über 10 Millionen Händler vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy-Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die darauf ausgelegt sind, Nutzerfreundlichkeit, Transparenz und Innovation in den Mittelpunkt zu stellen. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und der Verpflichtung, seine Nutzer zu stärken, stellt Phemex verlässliche Tools, einfachen Zugang zu den Märkten sowie immer neue Chancen bereit, damit Trader auf jedem Erfahrungsniveau wachsen und erfolgreich handeln können. Weitere Informationen finden Sie auf: https://phemex.com/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855319/Phemex_Catalyzes_2026_Market_Momentum_Dual_Strategic_Initiatives_Trader_Empowerment.jpg

