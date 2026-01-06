Leipzig (ots) -Über dieses Thema diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden mit ihren Gästen am Mittwochabend, 07.01.2026, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen, im Livestream bei mdr.de und in der ARD Mediathek.Wenige Wochen vor den Olympischen Winterspielen ist die Stimmung unter den mitteldeutschen Athleten gut. Das Bobteam um Francesco Friedrich liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Weltspitze. Skispringerin Selina Freitag und Eisschnellläufer Finn Sonnekalb gelten als Medaillenhoffnungen. Und auch Rennrodlerin Julia Taubitz hat inzwischen in die Olympiaspur gefunden.Und doch kann die Vorfreude auf die Spiele nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Winter immer milder werden. Der Weltcup der Nordischen Kombinierer im einst schneesicheren Schwarzwald wurde abgesagt - wegen fehlenden Winterwetters. In Österreich mussten kleinere Skigebiete den Betrieb vorübergehend ruhen lassen. Und im italienischen Livigno laufen seit Dezember die Beschneiungsanlagen, um die olympischen Snowboard- und Ski-Freestyle-Wettbewerbe absichern zu können.Mangelnder Schnee und zunehmend wärmere Winter stellen nicht nur Tourismus und Breitensport vor enorme Herausforderungen, sondern auch den Spitzensport. Können technische Lösungen wie Kunstschnee oder Kunststoffmatten eine Alternative sein - auch für den Leistungssport? Oder müssen wir uns vom traditionellen Wintersport verabschieden?"Schnee von gestern. Wie geht Wintersport ohne Winter?", fragen Friederike Schicht und Andreas F. Rook im MDR-Bürgertalk "Fakt ist!" aus Dresden unter anderem:- Kati Wilhelm, ehemalige Biathletin und Olympiasiegerin- Michaela Koschak, Meteorologin- Thorsten vom Wege, SportjournalistPressekontakt:MDR, Landesfunkhaus Sachsen, Peggy Ender, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Telefon: 0351 / 8463515, E-Mail: peggy.ender@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6191070