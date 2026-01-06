© Foto: Dall-EDie Metaplanet-Aktie schießt nach oben, da eine breite Krypto-Rallye Treasury-Firmen und Krypto-Aktien zum Jahresbeginn wieder ins Rampenlicht der Investoren drückt.Die Aktie des japanischen Bitcoin-Treasury-Unternehmens Metaplanet hat am Dienstag deutlich zugelegt und sich damit einer breiten Rallye von Krypto-bezogenen Aktien angeschlossen. Auslöser sind steigende Preise bei den wichtigsten Kryptowährungen. Die Metaplanet-Aktie sprang Dienstagmittag im japanischen Handel um 10,7 Prozent nach oben. Bereits am Montag hatten die in den USA gehandelten OTC-Aktien des Unternehmens um 19,17 Prozent zugelegt und bei 3,12 US-Dollar geschlossen. Aggressive Bitcoin-Käufe befeuern Anlegerfantasie …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE