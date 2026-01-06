Astana, Kasachstan/Berlin (ots) -In einem Interview mit der Zeitung "Turkistan", einer landesweit erscheinenden Zeitung aus Kasachstan, hat der Präsident der Republik Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, einen umfassenden Überblick über die wirtschaftliche, politische und technologische Entwicklung seines Landes gegeben. Die Aussagen unterstreichen Kasachstans Anspruch, sich als reformorientierter Staat, moderner Wirtschaftsstandort und verlässlicher Partner in Eurasien zu positionieren - mit wachsender Relevanz auch für Deutschland und Europa.Tokajew verwies auf die robuste wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Die kasachische Wirtschaft sei im vergangenen Jahr um mehr als sechs Prozent gewachsen, das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt liege inzwischen bei über 15.000 US-Dollar und erreiche damit Rekordwerte nicht nur für Kasachstan, sondern für die gesamte Region. Entscheidend sei jedoch weniger die kurzfristige Dynamik als vielmehr der strukturelle Wandel. Das wichtigste Ergebnis des Jahres bestehe in der Unumkehrbarkeit der Reformen. Kasachstan habe einen großen Schritt auf dem Weg der Modernisierung vollzogen und sich zu einem rechtsstaatlichen, geordneten und insgesamt zivilisierteren Staat entwickelt. Die politischen Reformen würden konsequent fortgesetzt, so Kasachstans Präsident.Eigenständige Rolle in einer fragmentierten WeltordnungVor dem Hintergrund einer sich wandelnden Weltordnung und einer abnehmenden Globalisierung betonte der Präsident die Notwendigkeit einer eigenständigen kasachischen Position in den internationalen Beziehungen. Unter den neuen globalen Rahmenbedingungen setze Kasachstan auf den Aufbau einer Gesellschaft der Gerechtigkeit, der Rechtsstaatlichkeit, der Ordnung und des Fleißes. Als Land im Zentrum Eurasiens dürfe Kasachstan insbesondere in einer Phase globaler Unsicherheit kein außenstehender Beobachter bleiben, sondern müsse einen eigenen, ausgewogenen Standpunkt zu den zentralen internationalen Fragen vertreten.Transitmacht Eurasiens und der Mittlere KorridorEine Schlüsselrolle misst Tokajew dem Ausbau von Transit- und Logistikkapazitäten bei. Aufgrund seiner geographischen Lage an der Schnittstelle der wichtigsten eurasischen Verkehrsachsen verfüge Kasachstan über einen strategischen Vorteil, der gezielt genutzt werden solle. Ziel sei es, das Land zu einem zentralen Verkehrsknotenpunkt Eurasiens zu entwickeln. Der sogenannte Mittlere Korridor, der Asien und Europa verbindet, spiele dabei eine wachsende Rolle und werde als langfristige Priorität verfolgt.Kritische Rohstoffe, Energie und industrielle ZukunftMit Blick auf die technologische Zukunft hob Tokajew die Bedeutung einer gesicherten Energieversorgung und kritischer Rohstoffe hervor. Ohne verlässliche Energie könne Kasachstan den Übergang zu einem neuen technologischen Wirtschaftsmodell nicht bewältigen. Zukunftstechnologien wie Supercomputer, Rechenzentren und automatisierte Industrieanlagen erforderten enorme Energiemengen. Zugleich verfüge Kasachstan über erhebliches Potenzial bei seltenen Erden und strategischen Rohstoffen. Um seine Position in diesem Bereich zu stärken, habe das Land die Zusammenarbeit mit den USA, China, Russland, Südkorea, Japan sowie mehreren Staaten der Europäischen Union intensiviert.Digitale Nation und künstliche IntelligenzEinen weiteren Schwerpunkt bildet die digitale Transformation. Tokajew erklärte 2026 zum Jahr der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz und bezeichnete den Aufbau einer digitalen Nation als Frage des langfristigen Überlebens Kasachstans in einer neuen technologischen Epoche. Das Land habe bereits beachtliche Fortschritte bei der Digitalisierung staatlicher Dienstleistungen, im Fintech-Sektor und in mehreren Industriezweigen erzielt. Der Innovationscluster Astana Hub vereine rund 2.000 IT-Unternehmen, die Exporte von IT-Dienstleistungen hätten 2025 ein Volumen von rund einer Milliarde US-Dollar erreicht. Parallel entstünden neue Strukturen wie eine Pilotzone für digitale Vermögenswerte unter dem Namen CryptoCity sowie die beschleunigte Entwicklungsstadt Alatau City. Im November wurde zudem das Gesetz "Über Künstliche Intelligenz" unterzeichnet, ein eigenes Ministerium für Künstliche Intelligenz und digitale Entwicklung gegründet und zwei nationale Supercomputer in Betrieb genommen.Umfassende Verfassungsreform als Weichenstellung für die nächsten JahrzehnteAbschließend kündigte der Präsident für 2026 eine weitreichende politische Weichenstellung an. Das kommende Jahr werde schicksalhaft für Kasachstan, da ein Referendum zur Verfassungsreform vorbereitet werde. Die geplanten Änderungen seien so umfassend, dass sie in ihrer Gesamtheit der Verabschiedung einer neuen Verfassung gleichkämen. Zugleich bekräftigte Tokajew das bestehende Staatsmodell einer präsidentiellen Republik nach dem Prinzip eines starken Präsidenten, eines einflussreichen Parlaments und einer rechenschaftspflichtigen Regierung.Pressekontakt:COMMVISORYT: +49 89 96228999E: info@commvisory.dehttps://www.commvisory.de/Original-Content von: Botschaft der Republik Kasachstan in der Bundesrepublik Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139401/6191083