Bosch eBike Systems macht seine E-Bikes für Diebe noch unattraktiver: Auf der CES 2026 präsentiert der Konzern einen weiteren Schutzmechanismus, indem E-Bikes per App als gestohlen markiert und damit im gesamten digitalen Ökosystem von Bosch eBike Systems sichtbar gemacht werden können. Bosch gibt an, den digitalen Diebstahlschutz seiner Elektroräder um eine weitere Ebene zu ergänzen: Entwendete E-Bikes oder auch Akkus lassen sich demnach ab Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
