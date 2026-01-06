© Foto: Boris Vergara - AnadoluEin möglicher politischer Umbruch in Venezuela hat die Hoffnung der Anleihegläubiger schlagartig neu entfacht - und die Kurse nach oben katapultiert. Nach der Festnahme von Nicolas Maduro durch die USA schossen venezolanische Staatsanleihen und Papiere des staatlichen Ölkonzerns PDVSA am Montag zweistellig in die Höhe. Investoren setzen darauf, dass das Land nach Jahren der Isolation wieder verhandlungsfähig wird - und ein Teil der rund 60 Milliarden US-Dollar an ausgefallenen Bonds doch noch zurückfließt. Vertreter von mindestens zehn großen Häusern berieten sich unmittelbar nach der Nachricht in einer Telefonkonferenz über die nächsten Schritte. Zu den Teilnehmern zählten unter anderem …Den vollständigen Artikel lesen
