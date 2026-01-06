Wichtige Termine im ÜberblickZur Wochenmitte richtet sich der Blick auf eine Vielzahl marktbewegender Veröffentlichungen. Während aus Deutschland neue Arbeitsmarktdaten kommen und die Eurozone frische Inflationszahlen meldet, geben in den USA ADP, ISM und JOLTS Aufschluss über Dynamik und Belastbarkeit der Wirtschaft. Für Konjunktur- und Zinserwartungen ist der Datenkranz von hoher Relevanz. TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
