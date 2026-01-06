Kloster Seeon/Bonn (ots) -Am Rande der CSU-Winterklausur im Kloster Seeon hat Alexander Hoffmann zur Stärkung der deutschen Wirtschaft aufgerufen. Konkret schlägt der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag vor, die Unternehmenssteuerreform auf Mitte des Jahres 2026 vorzuziehen. Im phoenix-Interview sagte er: "Es macht ja keinen Sinn und es war noch nie klug, gegen die Krise anzusparen, sondern man muss gegen die Krise investieren. Wir wollen damit Unternehmerinnen und Unternehmer entlasten und glauben, dass das die richtige Schwerpunktsetzung ist." Der Bundeshaushalt sei so groß, dass die Reform über Prioritätensetzung statt über Verschuldung umsetzbar sei. Hoffmann: "Man muss vor allem ein Verständnis dafür entwickeln, dass, wenn die deutsche Wirtschaft nicht auf die Beine kommt, wenn wir nicht Wachstum entwickeln können, dann wird das auf Dauer noch sehr viel teurer als das, was wir jetzt zum Beispiel investieren, wenn wir sagen, wir ziehen die Unternehmenssteuerreform vor."Deutschland brauche eigene Stärke, die die CSU mit den drei Säulen innere Sicherheit, äußere Sicherheit sowie Wachstum und Wirtschaft definiere. Schon beim Start der Koalition sei klar gewesen, dass die Regierung frühzeitig etwas tun müsse, damit die deutsche Wirtschaft auf die Beine komme. Einiges sei umgesetzt worden, doch es müssten neue Maßnahmen entwickelt werden, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stabilisieren.Das ganze Interview sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6191120