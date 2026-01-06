© Foto: SOPA Images - Sipa USAVistra greift tief in die Tasche, um den Stromhunger von Rechenzentren zu stillen. Anleger feiern den Schritt. Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial.Nachdem die Vistra-Aktie den Montag mit einem Minus von 1,39 Prozent beendete, legte sie am Dienstag vorbörslich um 4,56 Prozent auf 170,44 US-Dollar zu (Stand 13:36 Uhr MEZ). Grund dafür ist eine Ankündigung des Unternehmens am späten Montagabend, wie Barron's berichtete. Vistra einigt sich mit der Quantum Capital Group auf den Kauf von Cogentrix Energy. Der Preis beträgt 4 Milliarden US-Dollar. Die Finanzierung erfolgt über Barmittel, Aktien und Schuldtiteln. Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Behörden und …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE